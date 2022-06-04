Çin Ziraat Bankası İmalat Sanayine Desteğini Artırdı - Haberler

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en büyük ticari kredi kuruluşlarından biri olan Çin Ziraat Bankası, imalat sanayine verdiği desteği artırdı. Banka, imalat sanayine verdiği henüz geri ödenmemiş kredilerin toplamının Nisan sonu itibarıyla 2 trilyon yuanı (yaklaşık 298 milyar ABD doları) aştığını, bunun yıl başına göre yaklaşık yüzde 16 artış anlamına geldiğini söyledi. Bankanın verdiği bilgilere göre, imalat sanayine verilen orta ve uzun vadeli kredilerde yıl başına göre yüzde 21'lik artış yaşandı. Çin Ziraat Bankası, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) verdiği desteği de artırdığını belirterek, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lere verdiği kredilerin Nisan sonu itibarıyla 600 milyar yuanın üzerine çıktığına işaret etti.

Xinhua / Güncel