Çin, Zhuque-2 Y-3 Taşıyıcı Roketini Uzaya Gönderdi
Çin, Zhuque-2 Y-3 taşıyıcı roketini başarılı bir şekilde uzaya gönderdi. Roket, Honghu, Honghu-2 ve TY-33 adlı uyduları planlanan yörüngeye taşıdı.
JİUQUAN, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin, Zhuque-2 Y-3 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 07.39'da ateşlenen roket, planlanan yörüngeye Honghu, Honghu-2 ve TY-33 adlı uyduları götürdü.
Fırlatma, Zhuque-2 taşıyıcı roket serisinin üçüncü uçuş görevi olma niteliğini taşıyor.