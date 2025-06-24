Çin, Zaferin 80. Yıldönümünü Askeri Geçit Töreniyle Kutlayacak

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Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın 80. yıldönümünde, Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda büyük bir askeri geçit töreni düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Xi Jinping törene katılacak ve yeni nesil askeri ekipmanlar sergilenecek.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'de, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olan 3 Eylül'de Beijing kent merkezinde bulunan Tian'anmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, zaferin 80. yıldönümünü anma törenleri kapsamında düzenlenecek geçit töreninde askerleri selamlayacak.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, törende bir konuşma da yapacak.

Merkez Askeri Komisyon Genelkurmay Dairesi'nden kıdemli subay Wu Zeke salı günkü basın toplantısında, geçit töreninde yer alan yürüyüş birlikleri, zırhlı birlikler ve hava birliklerinin hem geleneksel ana muharebe kuvvetlerini hem de yeni muharebe yeteneklerine sahip yeni nesil kuvvetleri sergileyeceğini söyledi.

Wu, geçit töreninde sergilenecek tüm ekipmanların yerli üretilen ve kullanımda olan ekipmanlardan oluşacağını kaydetti.

Wu, geçit töreninde en yeni nesil konvansiyonel silahlara ek olarak, Çin ordusunun teknolojik eğilimlere ve değişen harp koşullarına uyum sağlama ve gelecekte ortaya çıkabilecek savaşlarda üstün gelme konularındaki güçlü yeteneğini ortaya koyan insansız akıllı sistemler, su altı muharebe birimleri, siber ve elektronik güçler ve hipersonik silahlar gibi yeni tip muharebe yeteneklerinin de yer alacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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