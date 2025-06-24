Çin, Zafer Kutlamalarında Yeni Silah ve Ekipmanlarını Sergileyecek

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 3 Eylül'de Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan geçit töreninde, Çin ordusunun sistem bazlı muharebe yeteneklerini, yeni harp alanlarına ve ileri niteliklere sahip muharebe gücünü ve stratejik caydırıcılık gücünü yansıtan silah ve ekipmanlar sergilenecek.

Çin Merkez Askeri Komisyon Genelkurmay Dairesi'nden kıdemli subay Wu Zeke salı günkü basın toplantısında geçit töreni sırasında sergilenecek tüm ekipman ve silahların, aktif olarak kullanılan ana muharebe ekipmanları olacağını ve Çin'in silah ve ekipman geliştirme konusundaki bağımsız inovasyon kapasitesini ortaya koyacağını belirtti.

Wu, söz konusu silah ve ekipmanların tümünün yerli üretim olduğunu ve yüksek vuruş hassasiyeti, geliştirilmiş muharebe alanı uyumu ve üstün muharebe performansına sahip olduğunu ifade etti.

Wu, geçit töreninde yer alacak tüm silah ve ekipmanların çeşitli kuvvet ve birliklerin muharip unsurlarından seçileceğini, bunlar arasında stratejik taarruz unsurları, ileri düzey operasyonel ve taktik teçhizatlar ve yeni nesil harp anlayışına uygun yeni nesil kuvvet türlerinin de yer alacağını dile getirdi.

Wu sergilenecek ekipmanların komuta ve kontrol, keşif ve erken uyarı, hava ve füze savunması, ateşli saldırı ve entegre destek gibi tüm yetenek alanlarını içereceğini kaydetti.

Wu geçit töreninin, bilgi üstünlüğü, sistemler arası destek, seçkin birlik operasyonları ve müşterek kuvvet zaferi gibi temel ilkeleri somut biçimde yansıtan muharebe gruplarına göre düzenleneceğini ifade etti.

Wu, son yıllarda birçok ileri düzey teknolojik zorluğun üstesinden gelerek geniş bir yelpazede gelişmiş silah ve ekipman geliştiren Çin'in, silahlanma alanında yeni bir dönem başlattığını vurguladı.

Wu, yeni nesil uçak gemileri, destroyerler, hayalet savaş uçakları, insansız hava araçları ve stratejik füzelerin hızlı şekilde kullanıma sunulmasının, Çin ordusunun silahlanma sürecinde büyük bir atılımı yansıttığını ve muharebe yeteneklerinde büyük ilerleme kaydedilmesine güçlü destek verdiğini belirtti.

Wu, "Bu durum ordumuzun savaşma ve kazanma yeteneği konusundaki özgüvenini artırmıştır" dedi.