Çin, Zafer Kutlamalarına Yabancı Liderleri Davet Etti

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına yabancı ülke liderlerini, eski siyasetçileri, üst düzey yetkilileri ve uluslararası kuruluşların başkanlarını davet edecek.

Salı günü yıldönümü kutlamalarına ilişkin planların duyurulduğu basın toplantısında "Çin'de bulunan yabancı elçiler, askeri ateşeler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra savaşta Çin'in zaferine katkıda bulunmuş yabancı dostların ya da aile üyelerinin temsilcilerinin de kutlamalara davet edileceği" belirtildi.