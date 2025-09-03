Haberler

Çin, Zafer Gününü Askeri Geçit Töreniyle Kutladı

Çin, Zafer Gününü Askeri Geçit Töreniyle Kutladı
Beijing'de, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünde büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende çeşitli askeri birlikler son teknoloji donanımlarını sergiledi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen askeri geçit töreninde gemi savar füze birliği, nükleer füze birliği, uzun menzilli topçu birliği olmak üzere çok sayıda askeri birlik son teknoloji askeri teçhizatlarını sergiledi.

