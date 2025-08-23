Çin, Zafer Günü Geçit Töreni için En Büyük Askeri Bando Hazırlıklarını Tamamladı
BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yaklaşan Zafer Günü askeri geçit törenine katılacak ortak askeri bando, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana düzenlenen askeri geçit törenleri arasında türünün en büyüğü olacak.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu ortak askeri bandosunun başkanı Huang Yanhui, bandonun Halk Kurtuluş Ordusu Onur Muhafızları askeri bandosu ve diğer birliklerden seçilen 1.000'den fazla askeri sanatçıdan oluştuğunu söyledi.
Bandonun Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı temasını öne çıkardığını belirten Huang, bandonun 14 sırasının savaşın 14 yılını simgelediğini, ön sırada yer alan 80 selam borazancısının ise zaferin 80. yıldönümünü temsil ettiğini söyledi.
Huang, geçit töreni sırasında bandonun savaşla ilgili klasik melodilerin yanı sıra tören için özel olarak bestelenen yeni parçaları da çalacağını sözlerine ekledi.
Büyük Zafer Günü askeri geçit töreni, 3 Eylül'de Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda gerçekleştirilecek.