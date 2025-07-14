Çin, Zafer Anma Etkinliği için Gazetecileri Davet Ediyor

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma etkinliklerini takip etmek için yurtiçi ve yurtdışından gazeteciler davet edildi.

Çevrimiçi kayıt sistemi, 15 Temmuz ile 29 Temmuz 2025 tarihleri arasında http://kzjn80reg.zgjx.cn adresinde hizmet verecek.

Yabancı gazeteciler ile Hong Kong, Makao ve Taiwan'dan gelen basın mensupları, sistem üzerinden akreditasyon başvurularını yapabilecek.

Medya haberlerini kolaylaştırmak için, etkinlikler sırasında Beijing'de bir basın merkezi kurulacak. Bu merkezde basın toplantıları ve brifingler düzenlenecek, röportajlar koordine edilecek ve resmi web sitesi ve WeChat hesabı aracılığıyla haberler güncellenecek.