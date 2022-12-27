Çin Yurtdışından Gelen Uçak Yolcularına Yönelik Kovid Kısıtlamalarını Kaldırdı

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in yurtdışından gelen uçak yolcularına yönelik uyguladığı nükleik asit testlerini 8 Ocak'tan itibaren yürürlükten kaldıracağı bildirildi.

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in yurtdışından gelen uçak yolcularına yönelik uyguladığı nükleik asit testlerini 8 Ocak'tan itibaren yürürlükten kaldıracağı bildirildi.

Çin'e gelen yolculara, kalkıştan önceki 48 saat içinde bir PCR testi yaptırmaları ve test sonucu pozitif çıkanların, testleri negatif çıkana kadar seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor.

Açıklamaya göre yolcuların Çin diplomatik ve konsolosluk misyonlarından sağlık kodu başvurusu yapmasına gerek yok. Sağlık durumlarını gümrük kartında beyan etmeleri yeterli.

Anormal sağlık durumu beyanı veya ateş semptomları olanlara gümrükte antijen testi yapılacak. Bu kişilerin sağlık durumlarına bağlı olarak iyileşene kadar evde kendilerini izole etmeleri veya hastanede tedavi görmeleri tavsiye edilecek.