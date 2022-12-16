Çin Yurtdışında Fırsat Arayan Şirketlere Desteğini Artırıyor

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi Perşembe günü, Çinli işletmelerin başka ülkelerdeki fırsatları keşfedebilmesine yardımcı olmak için yurtdışı ekonomi ve ticaret fuarlarına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başladığını söyledi.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi Perşembe günü, Çinli işletmelerin başka ülkelerdeki fırsatları keşfedebilmesine yardımcı olmak için yurtdışı ekonomi ve ticaret fuarlarına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başladığını söyledi.

Konsey bu kapsamda aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu sekiz ülkede Kasım 2022 ile Şubat 2023 arasında düzenlenmesi programlanan 15 yurtdışı ekonomi ve ticaret fuarı projesine onay verdiğini belirtti.

Konseyin verdiği bilgiye göre bu projeler tekstil, otomobil parçaları imalatı, spor, elektronik ve tüketici ürünleri sektörlerinde yer alıyor.

Konsey, şu ana dek bu projelerden altısının gerçekleştirildiğini ve katılımcı firmalardan olumlu geri besleme alındığını söyledi.

Konsey önümüzdeki yıl fuar düzenlemelerinde ve firmaların fuar katılımlarında gelişmekte olan ekonomilere, yeni gelişen pazarlara ve stratejik gelişmekte olan sektörlere öncelik verileceğini belirtti.