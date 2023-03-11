Çin, Yurtdışı Grup Seyahatlerine Daha Fazla Ülke Ekledi

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin, seyahat acentelerinin ve çevrimiçi turizm hizmeti sağlayıcılarının 15 Mart'tan itibaren grup turları sunabileceği 40 destinasyonun bulunduğu ikinci bir listeyi açıkladı.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin, seyahat acentelerinin ve çevrimiçi turizm hizmeti sağlayıcılarının 15 Mart'tan itibaren grup turları sunabileceği 40 destinasyonun bulunduğu ikinci bir listeyi açıkladı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cuma günü yayınlanan genelgeye göre bu destinasyonlar arasında Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya, Danimarka ve Brezilya yer alıyor.

Genelgede ilgili uçak bileti ve otel rezervasyonu hizmetlerinin de yeniden başlatılacağı belirtildi.

Çin'in yurtdışına grup seyahat pazarı, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'nin başlarında durdurulmuştu. Ülke pandemi müdahalesini optimize ederken, bu yıl 6 Şubat'tan itibaren 20 ülkeden oluşan ilk gruba yönelik seyahatleri yeniden başlatmak için bir pilot program başlattı.