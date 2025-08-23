Çin, Yunnan Eyaleti'ndeki Sel ve Jeolojik Afetler İçin 30 Milyon Yuan Tahsis Etti
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Yunnan'daki şiddetli sel ve jeolojik afetlerle mücadele etmek için 30 milyon yuan ayırdı. Fonlar, hasarlı altyapının onarımı için kullanılacak.
BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, şiddetli sel ve jeolojik afetlerin yol açtığı sorunlarla mücadele için Yunnan eyaletine merkezi bütçeden 30 milyon yuan (yaklaşık 4,21 milyon ABD doları) tahsis etti.
Komisyon cuma günü yaptığı açıklamada bölgede yaşam ve üretimin mümkün olan en kısa sürede eski haline dönmesi için fonların, hasarlı yollar, suyun korunmasına yönelik tesisler ve diğer kamu hizmeti altyapılarının acil onarımında kullanılacağını bildirdi.
Ağustos ortasından bu yana şiddetli yağışlar Yunnan'ın bazı bölgelerinde yaygın sel ve jeolojik afetlere neden oldu. Ulusal Afet Önleme, Azaltma ve Yardım Komisyonu eyalette afet yardımları için dördüncü seviye acil durum müdahalesini devreye soktu.