Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu uzaya gönderdi
Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve belirlenen yörüngeye giriş yaptı.
XİCHANG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Perşembe günü Beijing saatiyle 21.03'te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, belirlenen yörüngeye başarıyla giriş yaptı.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 510. görevi olma özelliğini taşıyor.