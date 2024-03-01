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Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu uzaya gönderdi

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Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve belirlenen yörüngeye giriş yaptı.

XİCHANG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin, yüksek yörüngeli bir internet hizmetleri uydusunu, ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Perşembe günü Beijing saatiyle 21.03'te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, belirlenen yörüngeye başarıyla giriş yaptı.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 510. görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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