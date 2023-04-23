Çin Yuanının Küresel Ödemelerdeki Payı Mart'ta Arttı

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin para birimi renminbi (RMB), ya da diğer ismiyle yuanın küresel ödemelerdeki payı Mart'ta artış gösterdi.

BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin para birimi renminbi (RMB), ya da diğer ismiyle yuanın küresel ödemelerdeki payı Mart'ta artış gösterdi.

Küresel bir finansal mesajlaşma hizmetleri sağlayıcısı olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'a göre, RMB'nin Şubat ayında yüzde 2,19 olan küresel payı, Mart'ta yüzde 2,26'ya yükseldi ve en aktif beşinci para birimi olarak konumunu korudu.

Mart ayında, RMB ödemelerinin hacmi bir ay öncesine göre yüzde 25,04 artarak, tüm para birimlerine ait ödemelerdeki yüzde 21,46'lık artışın üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi hariç uluslararası ödemeler açısından RMB yüzde 1,67'lik pay ile 7. sırada yer aldı.