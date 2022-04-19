Çin Yönetimi Nev Endüstrisi İçin Destekleyici Önlemleri Açıklayacak

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada, yeni enerjili araç (NEV) alım vergisine yönelik imtiyazlı politika kapsamını genişletmek de dahil olmak üzere, NEV endüstrisini desteklemek için önlemler alınacağını belirtti. Bakanlık yetkilisi Luo Junjie düzenlenen basın toplantısında, ülkenin sanayi ve tedarik zincirinde istikrar sağlama çabaları kapsamında NEV'in yeni değiştirilebilir pil modellerini denemeye devam edeceğini vurguladı. Luo, Çin'de NEV sektörünün, büyük ölçekli ve yüksek hızlı bir kalkınma aşamasına ulaştığını söyledi. Söz konusu kalkınmanın 2022 yılında da hızla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan yetkili, sektörün Kovid-19 pandemisi, hammaddelerdeki fiyat artışları ve oto çip eksiklikleri gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. Luo'ya göre, bakanlık, NEV üreticilerinin bu zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla, otomotiv endüstrisinin düşük karbonlu gelişimi için bir yol haritası oluşturacak, otomotiv elektrifikasyonu ve akıllı teknolojilerin entegrasyonunu teşvik edecek ve NEV bataryalarının düşük sıcaklıktaki güvenlik ve adaptasyon özelliklerini geliştirecek. Luo ayrıca, bakanlığın NEV'le ilgili kaynakların yurt içinde kullanılmasının hızlandıracağını ve hammadde fiyatlarını "makul bir seviyeye geri çekmek için" stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasını engellemede diğer yetkililerle işbirliği yapacağını belirtti. Bakanlığın verilerine göre, Çin'deki NEV'lerin perakende satış ve üretimi bu yılın ilk üç ayında, bir önceki yıla göre yüzde 140'lık artış göstererek, sırasıyla 1,26 milyon ve 1,29 milyon adet oldu.

Xinhua / Güncel