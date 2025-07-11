Çin, Yoksulluğu Azaltmada Başarılarını Pekiştiriyor

Çin, Yoksulluğu Azaltmada Başarılarını Pekiştiriyor
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Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan rapor, Çin'in yoksulluğu ortadan kaldırma hedeflerine ulaştıktan sonra uyguladığı stratejileri ve bu çabaların sürekliliğini vurguluyor.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda, Çin'in Şubat 2021'de mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmada "tam bir zafer" ilan etmesinin ardından, ülkenin yoksulluğun azaltılmasındaki kazanımlarını pekiştiren ve genişleten temel Çin uygulamalarına yer verildi.

Cuma günü yayımlanan rapor, "Halk için Daha İyi Bir Yaşam Çabası: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Başarısını Pekiştirme ve Genişletme Konusundaki Pratik ve Teorik Yenilikleri" başlığını taşıyor.

Rapor, uygulamaları beş temel açıdan özetliyor.

Rapora göre bu uygulamalar arasında, dinamik izleme ve hedefe yönelik destek yoluyla yoksulluğa geri dönüşe karşı koruma mekanizmalarının oluşturulması, gelişmiş bağlantı ve entegre kentsel-kırsal kalkınma için boşlukları kapatmak üzere altyapının iyileştirilmesi, endüstriyel kalkınma yoluyla kırsal nüfus için istikrarlı istihdam ve artan gelir sağlanması, çiftçilere fayda sağlayan entegre kümelenmiş kalkınma ile özel sektörlerin geliştirilmesi ve ihtiyaç sahipleri için hedefe yönelik yardım programları ile sağlam bir güvenlik ağının sağlanması yer alıyor.

Rapor, Çin'in yoksulluğu azaltma zaferinin ardından beş yıllık geçiş döneminde hayata geçirilen bu uygulamaların yoksulluğu azaltma politikalarının sürekliliğini, yardımların istikrarını ve kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağladığını belirtti.

Raporda, "Bu durum, önceden yoksul olan bölgelerin ve nüfusların canlı endüstriler, yaşanabilir çevreler, toplumsal nezaket, etkili yönetişim ve refah dolu yaşamlar gibi kırsal kalkınma hedeflerine istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamış, böylece tarım ve kırsal alanların modernizasyonunu ilerletmek için sağlam bir temel sunmuştur" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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