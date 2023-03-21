Çin Yıllık Küresel İklim Raporunu Yayımladı

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, küresel iklimin mevcut durumu hakkında yıllık bir rapor yayımladı.

Çin Bilim gazetesinde Salı günü yer alan habere göre küresel iklimi izleme ve değerlendirmeye ilişkin en son bilgilerin verildiği rapor, iklime ilişkin küresel temel genel değerlendirme, atmosfer dolaşımı izleme, okyanus izleme, kar örtüsü ve deniz buzu izleme, büyük küresel meteorolojik felaketler ile büyük hava ve iklim olayları gibi çeşitli konuları içeriyor.

Dünyadaki kara yüzey sıcaklıklarının çoğunun 2022 yılında normale yakın veya daha yüksek seyrettiği belirtilen raporda, Avrupa, Çin, ABD, Japonya, Pakistan ve Hindistan'da rekor düzeyde sıcaklık yaşandığına dikkat çekildi. Bu arada Fransa, Portekiz ve İspanya'da en sıcak Mayıs ayının yaşandığı bildirildi.

Rapora göre Kuzey Yarımküre ve Avrasya'daki kar örtüsü 2022 yılında neredeyse yıl boyu kalkmazken, Çin'deki kar örtüsü alanı ise daha geniş alanı kapladı. Hem Kuzey Kutbu hem de Antarktika'da ise geçen yıl deniz buzunun kapladığı alan normalden daha küçük oldu.

Rapor, Çin'in küresel sıcaklık ve yağışlar, atmosfer dolaşımı sistemi, deniz sıcaklığı, kar örtüsü ve deniz buzunun izlenmesinde elde ettiği son başarılar ve ilerlemeyi yansıtıyor.