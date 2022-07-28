Çin Yılın İlk Yarısında Yeterli Enerji Arzı Sağladı

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) - Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) Kalkınma Planlama Dairesi Direktörü Li Fulong Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'in, bu yılın ilk yarısında yeterli enerji arzı sağladığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Li, elektrik talebini karşılamaya yönelik koordineli çalışmalar sayesinde ülkenin kömür yakıtlı elektrik santrallerindeki kömür stoklarının Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7'lik artışla 170 milyon tonu aştığını dile getirdi. Söz konusu dönemde enerji projelerine yapılan yatırımlar hızlandı ve önde gelen enerji projelerine yapılan toplam yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,9'luk artış gösterdi. Li, ülkenin yılın ikinci yarısındaki enerji tüketiminin, birinci yarıda görülenden daha yüksek bir oranla artmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Li, "Yıllar içinde NEA, yerel hükümetler ve işletmeler, enerji kullanımlarındaki yükselişlerle başa çıkmaya yönelik etkin önlemler geliştirdi. Enerji arzı, 2022'nin ikinci yarısındaki operasyonların istikrarlı devam etmesini sağlayacak şekilde daha da artırılacaktır" diye konuştu.