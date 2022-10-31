Çin, Yılın İlk Üç Çeyreğinde Dünyadaki En Büyük Gemi İnşa Endüstrisine Sahip Ülke Olmayı Sürdürdü

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in resmi verileri, ülkenin gemi inşa endüstrisinin bu yılın ilk üç çeyreğinde küresel liderliğini sürdürdüğünü, üretimin yanı sıra bekleyen ve yeni siparişler açısından en büyük uluslararası pazar payına sahip olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in resmi verileri, ülkenin gemi inşa endüstrisinin bu yılın ilk üç çeyreğinde küresel liderliğini sürdürdüğünü, üretimin yanı sıra bekleyen ve yeni siparişler açısından en büyük uluslararası pazar payına sahip olduğunu gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, ülkenin gemi inşa üretimi bu dönemde 27,8 milyon dedveyt tona ulaşırken küresel toplamın yüzde 45,9'unu oluşturdu.

Bakanlık, Çin'in gemi inşa sektörünün bekleyen siparişlerinin küresel toplamın yüzde 48'ini oluştururken, sektörün aldığı yeni siparişlerin ise küresel toplamın yüzde 53,6'sını oluşturduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği'ne göre, aynı dönemde, ülkenin önemli 75 gemi inşa şirketinin sanayi üretimi toplamı 291,3 milyar yuan (yaklaşık 40,59 milyar ABD doları) oldu.

Söz konusu firmalar, ilk üç çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 220,9 artışla 3,22 milyar yuan gelir elde etti.