Çin Yılın İlk Dört Ayında Toplam 358 Km Uzunluğunda Yeni Yüksek Hızlı Demiryolunu Hizmete Açtı - Haberler

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Ltd. Şti.'nin yayınladığı veriler, Çin'in yılın ilk dört ayında 358 km'si yüksek hızlı demiryolu olmak üzere 581 kilometre uzunluğunda yeni demiryolunu hizmete açtığını gösterdi. Gruba göre ülke, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 157,46 milyar yuan (yaklaşık 23,21 milyar ABD doları) tutarında sabit varlık demiryolu yatırımı gerçekleştirdi. Çin'in demiryolu yapım şirketleri, bir yandan çalışmalarını salgın kontrol çabalarıyla koordine ederken, bir yandan da Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun inşası ve Çin-Avrupa yük trenlerinin kapasitesinin artırılması gibi ülkenin 14. Beş Yıllık Planı'nda bulunan 102 büyük proje arasında yer alan demiryolu projelerinin uygulanmasını aktif olarak destekledi. Daha önce açıklanan veriler, Nisan ayında Çin'in demiryolu yük hacminin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artışla 330 milyon tonluk rekor yüksekliğe ulaştığını göstermişti.

Xinhua / Güncel