Çin Yılın İlk Dokuz Ayında 10 Milyonun Üzerinde Kentsel İstihdam Yarattı

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin kentsel alanlarında yılın ilk dokuz ayında 10,01 milyon yeni istihdam yaratıldığını gösterdi.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin kentsel alanlarında yılın ilk dokuz ayında 10,01 milyon yeni istihdam yaratıldığını gösterdi.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre, mevcut istihdam zorluklarına rağmen genel istihdam durumu istikrarlı kaldı.

Ocak-Eylül döneminde iş bulmakta güçlük çeken 1,32 milyon kişi iş sahibi olurken 3,87 milyon işsiz yeni iş buldu.

Bakanlık, dönem boyunca Çin'in 72,7 milyar yuan istihdam teşviki verdiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, ülke genelinde insan kaynakları ve sosyal güvenlik departmanlarının iş arayan mezunlara hizmet vermek için kampanyalar başlattığını ve 1,02 milyon kişiye staj imkanı sağladığını da belirtti.