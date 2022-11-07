Çin, Yılın İlk 10 Ayında Dış Ticarette İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in mal ticareti, destekleyici politikalar ve girişimci ticaret firmalarının piyasanın direncine katkıda bulunmasıyla yılın ilk 10 ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nden Pazartesi günü açıklanan veriler, ülkenin dış ticaret hacminin Ocak-Ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 34,62 trilyon yuana (yaklaşık 4,79 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi.

İhracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 19,71 trilyon yuana, ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 14,91 trilyon yuana yükseldi.

Ülkedeki mal ticareti Ekim ayında bir yıl öncesine göre yüzde 6,9 artışla 3,55 trilyon yuan oldu. İhracat ve ithalat ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6,8 artış gösterdi.

Çin'in 2022'nin ilk 10 ayında en büyük ticaret ortağıydı ASEAN oldu ve Çin ile ticaret hacmi, üye ülkelerin toplam dış ticaretinin yüzde 15,2'sini oluşturdu.

Avrupa Birliği ve ABD ise aynı dönemde Çin'in sırasıyla en büyük ikinci ve üçüncü büyük ticaret ortakları oldu.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki ülke ve bölgelerle yaptığı ticaret, önceki yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme sergilerken, ihracat ve ithalat yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Belirli ticari mallar açısından, mekanik ve elektrikli ürünler ile yoğun iş gücü gerektiren ürünler ihracatta öne çıkmaya devam ederken, mekanik ve elektrikli ürünler toplam ihracat değerinin yüzde 57,1'ini oluşturdu.

Çin'in otomobil ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72, cep telefonu ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 8,7 arttı.

Ülkedeki demir cevheri, ham petrol, kömür, doğalgaz ve soya fasulyesi ithalatı yılın ilk 10 ayında daraldı.

Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) tarafından yürütülen bir anket, Çin'in dış ticaret şirketlerinin yılın üçüncü çeyreğinde tüm yıl için ticaret umutlarına ilişkin daha güçlü bir güven ifade ettiğini ve yüksek beklentilerini koruduklarını ortaya koydu.

Ankete katılan firmaların yaklaşık yüzde 30,31'i, yılın ikinci çeyreğine göre 4,09 yüzde puan artışla yıllık ticaret hacminde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme beklediklerini belirtti.

Ankete katılan pek çok firma, ülkenin vergi ve ücret kesintileri, ihracat vergisi indirimleri ve sınır ötesi renminbi (RMB) işlemleri gibi ticareti kolaylaştıran bir dizi adımı taktir ettiklerini dile getirdi.

Çin'deki büyük özel şirketler topluluğu, Ocak-Ekim döneminde hızlı ticari büyüme kaydetti. Ticaret hacimleri yüzde 14,4 genişleyerek 17,44 trilyon yuana ulaştı ve Çin'in geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla toplam dış ticaretinin yüzde 50,4'ünü oluşturdu.

Çin, ithalatı daha da artırmak amacıyla geçen hafta ithalatı destekleme ve yenilik amaçlı 29 ulusal örnek bölge kurulacağını, böylece bu gibi örnek bölgelerin toplam sayısının ülke genelinde 43'e ulaşacağını duyurmuştu.

Bir düşünce örgütü olan Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi Akademisi'nde Yardımcı Araştırma Görevlisi Zhou Jinzhu, Çin'in dış ticaretinin küresel zorluklara rağmen güçlü bir direnç gösterdiğini söyledi.

Zhou, destekleyici politikaların yılın dördüncü çeyreğinde de üzerlerine düşenleri yapmaya devam etmesiyle, Çin'in ticaretinin 2022 yılı için pozitif büyümeyi yakalamasının beklendiği öngörüsünde bulundu.