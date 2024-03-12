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Çin, Yeşillendirme Çabalarını Hızlandırdı

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Çin geçtiğimiz yıl 3,998 milyon hektarlık alanda ağaç dikerek yeşillendirme çabalarını hızlandırdı. Ülke ayrıca çorak araziyi iyileştirdi ve kumlu ve taşlı araziyi ıslah etti.

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin geçtiğimiz yıl 3,998 milyon hektarlık alanda ağaç dikerek yeşillendirme çabalarını hızlandırdı.

Ulusal Yeşillendirme Komisyonu'nun Salı günü yayımladığı rapora göre, bu rakam 2022 yılındaki 3,83 milyon hektarlık ağaçlandırma işleminden daha yüksek seviyede gerçekleşti. Ülke 2023 yılında ayrıca 4,379 milyon hektar büyüklüğünde çorak araziyi iyileştirdi ve 1,905 milyon hektarlık kumlu ve taşlı araziyi ıslah etti.

Çin, Salı günü 46. Ulusal Ağaç Dikme Günü'nü kutluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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