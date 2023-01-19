Çin, Yeşil Ulaşım Ağının İnşasını Hızlandırıyor

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından Perşembe günü yayınlanan bir incelemeye göre Çin, enerji tüketimi yapısını optimize etme ve organizasyonun verimliliğini artırmayı önceliklendirme yolunda yeşil bir ulaşım ağının inşasını hızlandırdı.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'nun Laixi İlçesinde bir görevli bir elektrikli otobüsü şarj ediyor, 14 Ocak 2020. (Fotoğraf: Ding Hongfa/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından Perşembe günü yayınlanan bir incelemeye göre Çin, enerji tüketimi yapısını optimize etme ve organizasyonun verimliliğini artırmayı önceliklendirme yolunda yeşil bir ulaşım ağının inşasını hızlandırdı.

"Yeni Çağda Çin'in Yeşil Kalkınması" başlıklı raporda, ülkenin özel demiryolu hatlarının inşasını hızlandırdığı, yük taşımacılığının karayolundan demiryoluna ve su yoluna kaymasının ve intermodal taşımacılığın teşvik edildiği belirtildi.

Rapora göre, 2021'de demiryolu ve su yolu taşımacılığı hacmi, 2012'ye göre 3,85 puanlık artışla Çin'deki toplamın yüzde 24,56'sını oluşturdu.

Çin ayrıca ulaşım araçlarının yeşil dönüşümünü de teşvik ediyor. Rapor, 2021'in sonunda Çin'in kayıtlı yeni enerjili araçlarının sayısının 7,84 milyona ulaştığını ve küresel rakamın yaklaşık yarısını oluşturduğunu söyledi.