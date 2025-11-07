Haberler

Çin, Yeşil Dönüşümü Hızlandırmayı ve Karbon Emisyonlarını Azaltmayı Hedefliyor

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Belem İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında yeşil dönüşüm ve karbon emisyonlarını azaltma konularında kararlılıklarını vurguladı. Üç maddelik öneriler sunarak, çok taraflılığa ve uluslararası işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Aynı zamanda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, Belem İklim Zirvesi'nde perşembe günü yaptığı konuşmada, Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin zirveye ev sahipliği yapan Brezilya'ya yönelik içten dileklerini iletti.

Günümüzde insanlığın yeni bir dönüm noktasında bulunduğuna dikkat çeken Ding, bu bağlamda tüm tarafların gerçek çok taraflılığı el üstünde tutması, birlik ve işbirliğini güçlendirmesi ve küresel iklim yönetişiminin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Zorlukların üstesinden gelmek için 3 maddelik öneri sunan Ding, ilk olarak doğru yöne odaklanılması, güvenin sağlamlaştırılması, çevreyi koruma, ekonomik kalkınmayı sağlama, istihdam yaratma ve yoksulluğu ortadan kaldırma hedeflerinin koordine edilmesi, insanların geçim kaynakları ve iklim yönetişiminin koordineli şekilde iyileştirilmesi ve dünya çapında insanlara daha fazla fayda sağlamak üzere yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Ding ikinci olarak ise iklim eylemini hayata geçirme, ortak, ancak farklı sorumluluklar sorumluluklar ilkesini savunma ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'nı tam anlamıyla ve etkili şekilde uygulamanın önemine dikkat çekti.

Ding, üçüncü önerisi kapsamında dışa açılma ve işbirliğinin derinleştirilmesi, uluslararası ekonomik ve ticari işbirliği için elverişli bir ortam yaratılması, yeşil teknoloji ve endüstriler konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, yüksek kaliteli yeşil ürünlerin serbest dolaşımının sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma için küresel talebin daha iyi karşılanması gerektiğini kaydetti.

Zirve sırasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelen Ding, çok taraflılık ve BM'nin çalışmalarının an itibarıyla benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Ding, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun, Çin'in gerçek çok taraflılığa bağlı kalacağını, BM'nin uluslararası meselelerdeki temel konum ve rolünü tam olarak desteklemeye devam edeceğini, ülkeler arasında diyalog ve işbirliğini teşvik edeceğini ve dünya barış ve kalkınması davasına daha büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Yeşil kalkınma yoluna sıkı sıkıya bağlı olduklarının altını çizen Ding, insanlık ile doğa arasındaki uyumla öne çıkan güzel bir dünya inşasını ortaklaşa ilerletmek üzere tüm taraflarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Guterres ise BM'nin çalışmalarına verdiği sürekli destek için Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi. Guterres, Çin'i sadece küresel iklim yönetişiminde kilit öneme sahip bir lider olarak değil, aynı zamanda dünya barışının ve çok taraflılığın önemli bir dayanağı olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
