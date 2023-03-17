Çin, Yeryüzü Gözlem Uydusu Gaofen-13'ü Uzaya Fırlattı

XİCHANG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Cuma günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulanan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir yeryüzü gözlem uydusu fırlattı.

XİCHANG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Cuma günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulanan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir yeryüzü gözlem uydusu fırlattı.

Gaofen-13 02 uydusu, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi tarafından Beijing saatiyle 16.33'te fırlatıldı ve planlanan yörüngesine başarıyla girdi.

Uydu temel olarak arazi araştırmaları, mahsul verimi tahmini, çevre yönetimi, meteorolojik erken uyarı ve tahminlerin yanı sıra kapsamlı afet önleme ve afet zararlarını azaltma alanlarında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 468. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.