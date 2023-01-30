Çin, Yerli Olarak Geliştirilen İki Kovid-19 İlacı İçin Şartlı Onay Verdi

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 tedavisinde kullanılması amacıyla yerli olarak geliştirilen iki ilaç için acil durum incelemeleri yürüttüğünü ve bu ilaçlara şartlı onay verdiğini bildirdi.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 tedavisinde kullanılması amacıyla yerli olarak geliştirilen iki ilaç için acil durum incelemeleri yürüttüğünü ve bu ilaçlara şartlı onay verdiğini bildirdi.

İdarenin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, yenilikçi ilaçlar XIANNUOXIN ve VV116 için başvurular sırasıyla Simcere ve Shanghai Junshi Biosciences'ın bir yan kuruluşu tarafından yapıldı.

XIANNUOXIN ve VV116, hafif ila orta şiddette Kovid-19 ile enfekte olmuş yetişkinlerin tedavisinde kullanılması amaçlanan ağız yoluyla alınan küçük moleküllü ilaçlar. İdare, hastaların ilaçları alırken doktorlarının yönlendirmelerine ve ilaçlarla ilgili talimatlara kesinlikle uymaları gerektiğini söyledi.

İdare ayrıca, ilaçlar için pazarlama onayı alan şirketlerden yaptıkları araştırmalara devam etmelerini, koşullu gereklilikleri belirtilen süre içinde yerine getirmelerini ve takip araştırma sonuçlarını zamanında sunmalarını istedi.