Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması

Çin, Yenilikçi İşletmelere Destek İçin Girişim Sermayesi Fonu Kuracak

Çin, Yenilikçi İşletmelere Destek İçin Girişim Sermayesi Fonu Kuracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, yenilikçi işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla ulusal bir girişim sermayesi rehberlik fonu kurmayı planlıyor. Bu karar, ülkenin en üst düzey ekonomi planlama kurumu tarafından duyuruldu.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin yenilikçi işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla yakın gelecekte ulusal bir girişim sermayesi rehberlik fonu kuracak.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Ülkenin en üst düzey ekonomi planlama kurumu olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Çin yenilikçi işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla yakın gelecekte ulusal bir girişim sermayesi rehberlik fonu kuracak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
img

Dilencinin üzerinden çıkan parayı 6 zabıta ancak sayabildi
img

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sokak düğünleri yasaklandı

Bir şehrimizde sokak düğünleri yasaklandı
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.