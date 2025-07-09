Çin, Yenilenebilir Enerji Kapasitesini İkiye Katladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Haibing, ülkenin toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin 2,09 milyar kilovata ulaştığını ve her üç kilovat-saat elektriğin birinin yeşil enerji kaynaklarından sağlandığını açıkladı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhou Haibing, Çin'in dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji sistemini inşa ettiğini söyledi.

Zhou, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında mayıs ayı sonu itibarıyla ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin, 13. Beş Yıllık Plan dönemi (2016-2020) sonu itibarıyla kaydedilen rakamın iki katını aşarak 2,09 milyar kilovata ulaştığını belirtti.

Zhou, "Bugün ülke genelinde tüketilen her üç kilovat-saat elektriğin bir kilovat-saati yeşil enerji kaynaklarından sağlanıyor" dedi.

Çin'in yeni enerjili araç pazarındaki hızlı büyümeye de işaret eden Zhou, 13. Beş Yıllık Plan döneminin sonu itibarıyla 4,92 milyon olan yeni enerjili araç sayısının 2024 yılında hızlı bir artışla 31,4 milyona yükseldiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı

Direksiyonun başındaki gören sürücü bir daha baktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.