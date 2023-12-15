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Çin, Yeniden Kullanılabilir Test Uzay Aracını Uzaya Gönderdi

15 Aralık 2023 12:27 Güncelleme: 12:29 Abone Ol

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde yeniden kullanılabilir test uzay aracını uzaya gönderdi. Uzay aracı, yörüngede bulunduğu süre boyunca teknoloji doğrulama çalışmaları ve uzay bilim deneyleri yapacak.