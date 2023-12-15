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Çin, Yeniden Kullanılabilir Test Uzay Aracını Fırlattı

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JİUQUAN, 15 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, ikinci uçuş testi görevinde Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Çin'in ticari yeniden kullanılabilir roketi SQX-2Y görülüyor, 10 Aralık 2023. (Fotoğraf: iSpace/Xinhua aracılığıyla)

JİUQUAN, 15 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, ikinci uçuş testi görevinde Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Çin'in ticari yeniden kullanılabilir roketi SQX-2Y görülüyor, 10 Aralık 2023. (Fotoğraf: iSpace/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Uzay Çin Teknoloji Güncel Haberler

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