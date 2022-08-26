Çin, Yeniden Kullanılabilir Alt Yörüngesel Aracın Testini Başarıyla Tamamladı Güncel Haberler BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cuma günü kendi geliştirdiği yeniden kullanılabilir bir alt yörünge aracının testini başarılı şekilde tamamladı. BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cuma günü kendi geliştirdiği yeniden kullanılabilir bir alt yörünge aracının testini başarılı şekilde tamamladı. Aracı geliştiren Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nin verdiği bilgilere göre araç, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden "dikey olarak" fırlatıldı. Araç, kontrol ve bakım işlemlerinden sonra ikinci kez fırlatıldı. Alt yörüngesel uçuşunu belirlenen prosedüre göre tamamlayan araç, Alxa Sağ Sancağı Havalimanı'na "stabil ve yatay şekilde" iniş gerçekleştirdi. Böylelikle Çin ilk kez bir alt yörüngesel aracın yeniden kullanılabilir uçuşunu başarılı şekilde gerçekleştirmiş oldu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin, Yeniden Kullanılabilir Alt Yörüngesel Aracın Testini Başarıyla Tamamladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.