Çin, Yeni Zelanda'ya En Çok Elektrikli Araç İthal Eden Ülke Oldu

WELLİNGTON, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Mart 2023 öncesindeki 12 aylık dönemde Yeni Zelanda'ya elektrikli araç ithalatında yüzde 58'lik payla ilk sırada yer aldı.

Yeni Zelanda'nın resmi istatistik kurumu Stats NZ'nin Salı günü açıkladığı verilere göre Mart 2023 öncesindeki 12 aylık dönemde elektrikli araç ithalatı payları açısından ilk dört sırada Çin, Güney Kore, Avrupa Birliği ve Japonya yer aldı.

Statz NZ Uluslararası Ticaret Müdürü Al Allen, "Elektrikli araç ithalatının artmasıyla bir arz çeşitlenmesi görüyoruz. Zira giderek daha fazla sayıda üretici, tamamen elektrikli modeller çıkarıyor" dedi.

Yeni Zelanda'nın elektrikli araç ithalatı bu dönemde yükselişini sürdürdü. Stats NZ, araç ithalatlarının en fazla olduğu Mart 2023 öncesindeki 12 aylık süreçte, tamamen elektrikli araç ithalat değerinin iki kattan fazla artış gösterdiğini bildirdi.

Mart 2023 öncesindeki 12 aylık dönemde ithal edilen binek motorlu araçların toplam değeri, önceki yıla göre yüzde 13'lük artışla 6,8 milyar Yeni Zelanda doları (4,2 milyar ABD doları) oldu. Kurum, bunun herhangi bir Mart öncesi 12 aylık dönemde satın alınan araçlar için en büyük değere tekabül ettiğini belirtti.

Emisyon azaltıcı tahrik sistemlerine sahip tüm araçların ithalatında artış yaşanırken, elektrikli araç ithalatı yüzde 127 ile en yüksek paya sahip oldu.

Allen, Hibrit elektrikli araçlarda (HEV) yüzde 79'luk bir artış yaşanırken, daha az yaygın olan plug-in hibrit elektrikli araçlarda (PHEV) yüzde 123'lük bir artış yaşandığını kaydetti. İçten yanmalı binek araçların toplam payınınsa yüzde 1,7 arttığını sözlerine ekledi.

Allen, "Geleneksel içten yanmalı araçlar genel olarak en popüler tercih olmayı sürdürse de binek otomobillerini yenileyen Yeni Zelandalılar arasında elektrikli araçlara net bir yöneliş olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Allen, 2020'nin ortalarından bu yana azaltılmış emisyonlu binek araçların (HEV, PHEV ve tamamen elektrikli) ithalat payının yüzde 8,2 değerinden, Mart 2023 öncesindeki 12 aylık dönemde yüzde 37'ye yükseldiğini dile getirdi.

Allen, aynı dönemde elektrikli araç sayısının, binek araç ithalatının yüzde 2,6'sından yüzde 11'ine yükseldiğini sözlerine ekledi.