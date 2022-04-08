Çin-Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşmasının güncellenmiş hali yürürlüğe girdi

Çin ile Yeni Zelanda'nın 2008'de imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasını güncelleyen protokolün yürürlüğe girdiği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak 2021'de imzalanan protokol, 7 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni Zelanda'nın mandıra ve deniz ürünleri, kereste ve madenler gibi hammadde türünden ihraç ürünlerine Çin'in uyguladığı gümrük tarifelerinin indirilmesini veya tamamen kaldırılmasını öngören protokol, Yeni Zelandalı ihracatçılar için uyum maliyetleri de düşürüyor.

Protokol, 26 Ocak 2021'de Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Damien O'Connor'un katıldığı çevrim içi törenle imzalanmıştı.

Çin ile ikili serbest ticaret rejimini benimseyen ilk gelişmiş ülke

Yeni Zelanda, 2008'de yaptığı anlaşmayla "Çin ile ikili serbest ticaret rejimini benimseyen ilk gelişmiş ülke" olmuştu.

Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin ile karşılıklı ticaret hacmi, yıllık 33,4 milyar doları buluyor.

İki ülke, Pasifik bölgesindeki 15 ülkenin katıldığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının da tarafı konumunda bulunuyor.