Çin-Yeni Zelanda İlişkilerinin 50. Yıl Dönümü Konserle Kutlandı Güncel Haberler WELLINGTON, 29 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Yeni Zelanda Ulusal Müzesi'nde Çin ile Yeni Zelanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlamak için verilen konserde performans sergileyen sanatçılar, 28 Kasım 2022. WELLINGTON, 29 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Yeni Zelanda Ulusal Müzesi'nde Çin ile Yeni Zelanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü kutlamak için verilen konserde performans sergileyen sanatçılar, 28 Kasım 2022. Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçiliği, Çin ile Yeni Zelanda arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü nedeniyle Pazartesi günü Yeni Zelanda Ulusal Müzesi'nde bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyondan önce, her iki ülkeden sanatçıların izleyiciler için geleneksel Çin ve Yeni Zelanda müziğini icra ettiği bir konser de verildi. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Yeni Zelanda Güncel Haberler

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