Çin Yeni Yılı Kutlamaları İçin Arjantin'de Ejderha Teknesi Yarışı Düzenlendi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Pazar günü, yaklaşan Çin Yeni Yılı ve Bahar Festivali'ni kutlamak için ejderha teknesi yarışı düzenlendi.

Bu kadim Çin sporu, Çin ve Arjantin arasında kültürel bir bağ işlevi görüyor.

SES 1 (İspanyolca): MAURICIO KLUGE, Ejderha teknesi yarışçısı:

"Genel olarak Çin kültürünün geleneğine (hayranım), çünkü gelenekleri bu kadar uzun süre korumak kolay değil. ve gerçek şu ki, bu yarışlar çok geleneksel ve çok iyi."

SES 2 (İspanyolca): CAROLINA BERON, Ejderha teknesi takımının eski koçu:

"Çekici olan sadece sporun kendisi değil, aynı zamanda sizi atalarımızın bunu yapmaya başladığı o tarihi döneme götürüyor olması gerçeği de onu çekici kılıyor."

Etkinliği organize eden Arjantin Ejderha Teknesi Derneği, işbirliği ve mücadele ruhu gerektiren ve derin bir kültürü temsil eden bu sporun, Arjantin halkı tarafından derinden sevildiğini belirtti.

Çin Yeni Yılı bu sene 22 Ocak'ta kutlanacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Buenos Aires'ten bildiriyor.

(XHTV)