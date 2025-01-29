Çin Yeni Yılı Kutlamaları Asya'yı Sarhoş Etti

HONG KONG, 29 Ocak (Xinhua) -- Heyecanla ve coşkuyla beklenen Çin Yeni Yılı birçok Asya ülkesinde çeşitli kutlamalara sahne oluyor.

Ejderha dansları, aile buluşmaları ve şenlikli yemekler gibi renkli ve samimi kutlamalar, neşe, umut ve birlik dolu bir atmosfer oluşturdu.

2024 yılında UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilen Çin Yeni Yılı, dünyanın dört bir yanındaki insanları kapsayıcı ve bayram havasındaki ruhu deneyimlemeye davet ediyor.

Bayram Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu yıl 29 Ocak'ta başladı.