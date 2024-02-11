Çin Yeni Yılı Kutlamaları
Çin'in çeşitli bölgelerinde Ejderha (Loong) Yılı'nın gelişini kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yerel açık pazarlarda yeni kıyafetler, hediyeler ve akşam yemekleri için yiyecek satın alındı. Cadde ve sokaklar göz alıcı ışıklarla aydınlatıldı. Kültürel festival sunan sanatsal performanslar sergilendi. Fener gösterisi renk kattı. Turistler festival atmosferini deneyimledi. Festival süslemelerinde en yeni teknolojiler kullanıldı.
ÇEKİM TARİHİ: 9 Şubat 2024
1. Çin'in çeşitli bölgelerindeki Çin Yeni Yılı kutlamalarından çeşitli görüntüler
Çin'in çeşitli bölgelerinde Ejderha (Loong) Yılı'nın gelişini kutlamak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Xi'an
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti
Tangshan kenti
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti
İnsanlar, yerel açık pazarlarda yeni kıyafetler, hediyeler ve tüm aileyle yenecek akşam yemekleri için yiyecek satın alarak Çin Yeni Yılı'na hazırlandılar.
Xiong'an Yeni Bölgesi
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaleti
Tüm bölgede göz alıcı ışıklarla aydınlatılan caddeler bayram havası yarattı.
Hotan kenti
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang
Bölge sakinleri için kültürel festival sunan çeşitli sanatsal performanslar sergilendi.
Fener gösterisi, kutlamalara renk kattı.
Nanning kenti
Çin'in güneyindeki Guangxi eyaleti
"Fener gösterisi çok güzel. Çok farklı türlerde fenerler görebiliyorum. Çok mutluyum. Burada birçok turist için festival atmosferini deneyimlemek mümkün."
Sanmenxia kenti
Çin'in orta bölgesindeki Henan eyaleti
Beijing
Tüm kentte en yeni teknolojilerin kullanıldığı festival süslemeleri turistleri cezbetti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)