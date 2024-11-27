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Çin Yeni Yılı İçin Yunnan Eyaletinde Çiçek Tedarikine Yoğun İlgi

Çin Yeni Yılı İçin Yunnan Eyaletinde Çiçek Tedarikine Yoğun İlgi
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Yunnan eyaleti, Çin Yeni Yılı dekorasyonları için çiçek tedarikinde yılın en yoğun dönemine girdi. Bahar festivali süresince hem yurtiçine hem de Japonya ve Rusya gibi yurtdışı pazarlara satış yapılıyor.

KUNMİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı dekorasyonlarında kullanılan çiçeklerin önde gelen tedarikçilerinden biri olan Yunnan eyaleti, geçtiğimiz günlerde yılın en yoğun dönemine girdi.

Bahar festivali döneminde (genellikle Aralık başından bir sonraki yılın Fener Festivali'ne kadar) popüler olan bu çiçekler, sadece Çin genelinde değil, aynı zamanda Japonya ve Rusya gibi yurtdışı pazarlara da satılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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