Çin Yeni Yılı İçin Yunnan Eyaletinde Çiçek Tedarikine Yoğun İlgi

KUNMİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı dekorasyonlarında kullanılan çiçeklerin önde gelen tedarikçilerinden biri olan Yunnan eyaleti, geçtiğimiz günlerde yılın en yoğun dönemine girdi.

Bahar festivali döneminde (genellikle Aralık başından bir sonraki yılın Fener Festivali'ne kadar) popüler olan bu çiçekler, sadece Çin genelinde değil, aynı zamanda Japonya ve Rusya gibi yurtdışı pazarlara da satılıyor.