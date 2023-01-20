Çin Yeni Yılı İçin İstanbul'da Büyük Bir Resepsiyon Düzenlendi

Çin genelinde milyonlar 22 Ocak'ta Tavşan Yılı'nı kutlamaya hazırlanırken, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yurtdışından Çinli ve Türk konukların katıldığı büyük bir resepsiyon düzenledi.

Çin genelinde milyonlar 22 Ocak'ta Tavşan Yılı'nı kutlamaya hazırlanırken, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu yurtdışından Çinli ve Türk konukların katıldığı büyük bir resepsiyon düzenledi.

Etkinlik için seçilen, İstanbul Boğazı'nın Avrupa kıyılarında yer alan Shangri-La Hotel, birçok kişinin selfie veya arkadaşlarla fotoğraf çektirmek isteyeceği süslemeleri ile ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Çin lezzetlerinin ikram edildiği gecede Çinli dansçı ve şarkıcılar sahne alarak performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Konuklar arasında kısa süre önce Shanghai Shengli kulübünden Galatasaray'a transfer olan Çinli kadın futbolcu Li Jiayue de vardı.

Festival atmosferine hayran kalan futbolcu, Çin'deki ailesine yeni yıl dileklerini iletti.

SES 1 (İngilizce): Lİ JİAYUE, Çinli futbolcu

"Çok güzel. Bu kadar çok Çinli gördüğüme çok sevindim. Çince konuşabiliyoruz. Evet, çok mutluyum."

Çinli arkadaşlarıma ve aileme, babama, anneme, büyükanneme, büyükbabama ve arkadaşlarıma birçok (iyi) mesaj gönderiyorum."

Türk konuklar da yeni yıl dileklerini iletti.

SES 2 (Türkçe): ŞÜKRÜ ŞENTÜRK, Çin Genç Girişimciler Derneği Üyesi

"Atmosfer çok güzel. Herkes çok sıcak kanlı. Çok güzel bir ortam. Yeni yılın, Türkiye-Çin ilişkilerine daha sıkı, daha sıcak, daha anlaşılır olmasını temenni ederim. Sürekli faaliyetlerin yenilenmesi, ilişkilerin daha sıcak tutulması taraftarıyım."

SES 3 (Türkçe): HÜSEYİN ÜZÜMCÜ, Türk girişimci

"Çinli arkadaşlarımız var, görüşüyoruz. Burada da var arkadaşlarımız. Ticari ilişkilerimiz de var. Onların da Yeni Yılı'nı kutluyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.