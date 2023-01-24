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Çin Yeni Yılı Dünya Genelinde Simge Yapıların Aydınlatılmasıyla Kutlandı

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Bu yıl Pazar gününe denk gelen ve Bahar Festivali olarak da anılan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki simge yapılar uğurlu kırmızı renkli ışıklarla aydınlatıldı.

Bu yıl Pazar gününe denk gelen ve Bahar Festivali olarak da anılan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki simge yapılar uğurlu kırmızı renkli ışıklarla aydınlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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