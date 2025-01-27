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Çin Yeni Yılı 2024: Kültürel Miras ve Bayram Kutlamaları

Çin Yeni Yılı 2024: Kültürel Miras ve Bayram Kutlamaları
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Çin Yeni Yılı'nın iyi şans getirdiğine inanılan bayram dönemi, Asya ülkelerinde şenliklerle ve süslemelerle kutlanıyor. 2024'te UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne eklenen bu bayram, ailelerin bir araya geldiği, geçmişe veda edip yeni yılı karşılayarak kutladığı bir dönem.

HONG KONG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Yeni Yılı'nın iyi şans getiren bir dönem olduğuna inanılıyor ve bu bayram dönemi Asya ülkelerinde uğur getirdiği düşünülen süslemelerle ve şenliklerle karşılanıyor.

Tüm yılı sıkı şekilde çalışarak geçiren Çinliler, bayramı aileleriyle yeniden bir araya gelerek, geçmişe veda ederek ve iyi şans ve sağlık dolu yeni yılı kucaklayarak kutluyor.

2024 yılında UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenen Çin Yeni Yılı, dünyanın dört bir yanındaki insanları bu kapsayıcı ve bayram havasındaki ruhu deneyimlemeye davet ediyor.

Bayram, bu yıl 29 Ocak'ta başlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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