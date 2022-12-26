Çin, Yeni Yıl İçin Hatıra Paraları Bastırdı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası yaklaşan yeni yılı kutlamak için bir dizi madeni hatıra para seti bastırdı.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası yaklaşan yeni yılı kutlamak için bir dizi madeni hatıra para seti bastırdı.

Çin Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, her biri yasal ödeme aracı olacak üç madeni paradan oluşan takımda bir adet altın, bir adet gümüş ve bir adet de iki renkli bakır alaşımlı madeni para bulunuyor.

Altın madeni para 10 yuan (yaklaşık 1,43 ABD doları), gümüş ise 3 yuan değerinde olacak ve madeni paraların ön yüzünde Çin'in ulusal amblemi ve "2023" yazılı olacak.

Bu paraların arka yüzünde ise mutluluğu ve iyi talihi temsil eden Çince "Fu" karakteri ile birlikte aslan dansı gibi Çin'in geleneksel festivallerinde kullanılan tasarımlar yer alacak.

Banka, 10 yuan değerindeki iki renkli bakır alaşımlı madeni paranın üzerinde ise bir tavşan resminin yanı sıra geleneksel Çin kağıt kesme desenleri ile yeni yıl baskılarının yer alacağını söyledi.