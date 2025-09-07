Çin, Yeni 'Yaogan' Yer Gözlem Uydularını Uzaya Gönderdi

Haberler

Çin, elektromanyetik çevre tetkiki ve teknik testler için kullanılacak 'Yaogan-40 03' sınıfı yer gözlem uydularını Long March-6 roketiyle uzaya fırlattı.

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-40 03" uyduları, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların, elektromanyetik çevre tetkiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı kaydedildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 593'üncü taşıma görevi oldu.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

