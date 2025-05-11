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Çin, Yeni 'Yaogan' Yer Gözlem Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, Yeni 'Yaogan' Yer Gözlem Uydularını Uzaya Gönderdi
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Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-40 02' uydularını Long March-6 roketiyle başarıyla fırlattı. Uyduların elektromanyetik çevre tetkiki ve teknik testler için kullanılacağı bildiriliyor.

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularının yeni grubunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-40 02" uyduları, Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uyduların elektromanyetik çevre tetkiki ve bağlantılı teknik testler için kullanılacağı kaydedildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 574'üncü taşıma görevi oldu.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uyduların, Alçak Yer Yörüngesi'nde takım uydu ağları kurmaya yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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