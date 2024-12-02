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Çin, Yeni Vize Muafiyeti ile Japonya'dan Gelen İlk Turistleri Ağırladı

Çin, Yeni Vize Muafiyeti ile Japonya'dan Gelen İlk Turistleri Ağırladı
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Çin'in yeni vize muafiyeti politikası doğrultusunda, Japonya'dan gelen 26 vatandaşlık sahibi, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda gümrük işlemlerini hızla tamamladı. Uygulamanın 2024 sonundan itibaren artan Japon ziyaretçi sayısını desteklemesi bekleniyor.

SHANGHAİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in yeni vize muafiyeti politikası çerçevesinde ülkeye gelen 26 Japon vatandaşından oluşan ilk kafile cumartesi günü ülkenin doğusundaki Shanghai metropolüne ulaştı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamada Tokyo'dan JL891 sefer sayılı uçakla gelen yolcuların, Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'ndaki gümrük işlemlerinin 30 dakika içinde tamamlandığı belirtildi.

30 Kasım 2024'ten 31 Aralık 2025'e kadar sürecek vize muafiyeti uygulaması kapsamında umuma mahsus pasaport sahibi Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Estonya, Letonya ve Japonya vatandaşları deneme amaçlı olarak Çin'e vizesiz giriş yapabilecek.

Japonya ile Shanghai arasında uzun süredir ekonomik, ticari ve personel etkileşimlerinin devam ettiğini belirten bir gümrük yetkilisi, söz konusu yeni vize muafiyeti politikasıyla Japonya'dan gelen ziyaretçilerin artmasının beklendiğini söyledi.

Gümrük verilerine göre Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı bu yıl 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında 9 milyondan fazla gelen ve giden yabancı yolcuya hizmet vererek geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,7 kat daha fazla yolcunun işlemlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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