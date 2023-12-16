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Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi

16 Aralık 2023 09:18 Güncelleme: 09:20 Abone Ol

Çin, Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir uzaktan algılama uydusunu fırlatarak planlanan yörüngesine yerleştirdi. Uydu, arazi tarama, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, çevre yönetimi, meteorolojik uyarı ve tahminler ile afet önleme ve azaltma çalışmalarında kullanılacak.