Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı Güncel Haberler Yaogan-36 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 15 Ekim 2022. Yaogan-36 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 15 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ying Longfei/Xinhua)

XİCHANG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Yaogan-36 uydusu, Cumartesi günü 03.12'de (TSİ 22.12 Cuma) Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 444. göreviydi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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