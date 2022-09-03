Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı Güncel Haberler JİUQUAN, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin, Cumartesi günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. JİUQUAN, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin, Cumartesi günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Yaogan-33 02 uydusu, TSİ 2.44'te Uzun Yürüyüş-4C roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydu, bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik taramalar, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, afet önleme ve yardım çalışmaları yürütmekte kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 435. göreviydi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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