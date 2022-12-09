Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı

TAİYUAN, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin, Cuma günü saat 02.31'de ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uzaktan algılama uydusu gönderdi.

Gaofen-5 01A isimli uydu, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle fırlatılarak planlanan yörüngesine başarıyla girdi.

Gaofen-5 01A, kirliliğin azaltılması, çevresel izleme, doğal kaynak araştırmaları ve iklim değişikliği çalışmaları gibi çeşitli alanlarda, uzaktan algılama ve uygulamalar için kullanılacak hiperspektral bir uydu olma özelliği taşıyor.

Uydu, ülkenin çevre koruma, arazi, hava durumu, tarım ve afet hafifletme gibi alanlarda hiperspektral gözlem kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne (CNSA) göre, Dünya'nın 705 kilometre yukarısında bulunan bir yörüngeye gönderilen uydu, görünür-kısa dalga kızılötesi hiperspektral kamera ve Çin'in küresel iklim değişikliğine aktif olarak mücadelesinde veri desteği sağlayacak geniş menzilli termal kızılötesi görüntüleme cihazı gibi faydalı yükler taşıyor.

CNSA, uydunun Çin'in Gaofen projesinin önemli bir parçası olduğunu ve Çin'deki hiperspektral uydu uzaktan algılama verilerinin kendi kendine yeterlilik oranını daha da artıracağını kaydetti.

Cuma günkü başarılı fırlatma, Çin'in Gaofen projesinin uzay segmenti inşaatının tamamlandığını gösteriyor.

2010'da başlatılan Gaofen projesi, Çin'in yüksek çözünürlüklü Dünya gözlem sisteminin temelini oluşturdu. Uydu iletişimi, uydu uzaktan algılama ve uydu navigasyonunu entegre eden bir ulusal uzay altyapı sisteminin inşasını destekledi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin kullanımını içeren 453. uçuş görevi oldu.